Cesena, seminuda e confusa per strada: salvata dai vigili

Erano le 8,15 di questa mattina quando una pattuglia della Polizia Locale di Cesena, mentre transitava in via Vigo Ruffio, ha avvistato una donna che camminava per strada seminuda (indossava una felpa e uno slip). Allarmati dallo stato fisico della donna e dalle insolite circostanze del fatto, il personale in servizio ha allertato, dopo l'identificazione, il personale del 118 intervenuto immediatamente.

Dopo qualche minuto il mistero sul pedone è stato risolto. La donna, una 53enne residente nel Cesenate già nota per motivi psichiatrici, si era allontanata dall'abitazione nel primo mattino in stato confusionale e su di lei era stata emessa una nota di ricerca dalle forze dell'ordine su segnalazione del marito.Esaurito il carburante e abbandonata l'automobile, la 53enne si era incamminata lungo la strada senza chiedere aiuto ad amici o familiari. Grazie al rapido intervento della Polizia Locale però tutto si è risolto nel migliore dei modi.

