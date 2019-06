Cesena, scontro tra un'auto e una moto su cui viaggiavano padre e figlio

CESENA. Viaggiava insieme al figlio 15enne in moto quando a Diegaro ha avuto un incidente. Il ragazzo non si è fatto fortunatamente nulla, il padre 52enne è stato invece portato all’ospedale. Stando a quanto ricostruito finora dalla Polizia municipale, padre e figlio stavano percorrendo via Emilia Ponente verso Forlì quando nella tarda mattinata si sono scontrati con un’Audi A4 condotta da una 36enne che procedeva in direzione opposta e che aveva effettuato una svolta a sinistra per entrare nel piazzale della stazione di servizio Tamoil.