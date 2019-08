Cesena: scontro in moto, due feriti

CESENA. Due feriti di cui almeno uno in gravi condizioni. E' l'attuale resoconto di un incidente avvenuto alle 16 circa in via Garampa a poca distanza dai confini tra il comune di Cesena e quello di Roncofreddo. La moto su cui viaggiavano un 30enne ed una donna è finita contro il palo che segnala l'inizio della frazione di Acquarola.

A causa di una manovra di sorpasso intrapresa su un furgone che stava invece per effettuare una svolta. Il 30enne ferito è stato soccorso da ambulanza ed auto medicalizzata del 118.

Per soccorrere la donna sul posto è arrivata anche l'elimedica. Tutti e due al momento sono ricoverati per le cure necessarie al Bufalini. Per la ricostruzione del sinistro sono al lavoro gli uomini dell'infortunistica di polizia locale di Cesena.