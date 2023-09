Cesena: ritrovato all’apparenza in buona salute il 68enne che era scomparso da mercoledì scorso

É stato ritrovato Giordano “Roberto” Turci: il 68enne che era scomparso dalle 14 dello scorso mercoledì. L’uomo è stato visto da alcuni conoscenti a non molta distanza dalla zona di Borello e dalla sua abitazione che si trova più a ridosso di Monte Cavallo. Dopo 58 ore di serrate ricerche (che erano state chiuse ieri) da parte di polizia carabinieri e vigili del fuoco, il 68enne è stato segnalato all’Arma cesenate da alcuni vicini di casa. Intercettato e riportato dai carabinieri nella propria abitazione, è apparso in buona salute ma saranno necessari approfondimenti clinici per chiarirne l’esatto stato prima di farsi raccontare dove sia stato il tutti questi gironi durante i quali le forze dell’ordine si sono mosse in massa, con grande dispendio di forze ed energie anche economiche, per ritrovarne le tracce.