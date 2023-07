Cesena, riaperte parzialmente tre strade bloccate dalle frane

Sono tutt’altro che guarite, ma sono uscite dal coma profondo che ha costretto a tenerle chiuse per più di un mese e mezzo, tre strade sulle primissime colline cesenati, nella zona di Roversano-Santa Lucia, che sono state devastate dagli smottamenti seguiti all’alluvione del 16 e 17 maggio. Si tratta di via Prima Baccareto, via Montereale e via Tomba. Dall’altro ieri è stato revocato il divieto di transito totale e pur con non poche restrizione si è tornati a potere circolare nelle tre strade, che con un’ordinanza del sindaco emessa il 26 maggio aveva vietato a ogni veicolo, bici comprese, di passare da lì. Ma già immediatamente dopo il disastro, erano risultate di fatto impercorribili in sicurezza. Nei giorni scorsi, l’esito di uno studio geologico preliminare effettuato da un libero professionista incaricato di esaminare la gravità del dissesto, in particolare in via Prima Baccareto, ha convinto il Comune a riaprire parzialmente, dal 5 luglio, quella e le altre due vie vicine.

Resta comunque chiusa alla circolazione, anche ciclabile, una porzione di via Monterale, quella dal numero civico 600 fino a via Garampa. La limitazione maggiore, dove è stata ripristinata in parte la possibilità di passare, consiste nel fatto che in un tratto di 150 metri in via Prima Baccareto, da un punto distante 130 metri dall’intersezione con via Roversano verso sud, è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo. A ogni modo, in tutte le tre strade su cui sono stati allentati i divieti, è proibito il transito a veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e la velocità massima consentita è di 30 km/h. Le parziali riaperture valgono solo per accedere alle abitazioni e alle attività esistenti in zona.

In via Prima Baccareto, nei primi giorni di giugno, c’era chi aveva manifestato attraverso il “Corriere” il proprio malessere per le incertezze sul destino di una strada che aveva gli unici due accessi transennati. Una strada lungo cui sorgono le abitazioni di 11 famiglie, tre aziende agricole, l’agriturismo “Cà Decio”. Quasi un mese dopo è arrivata una piccola schiarita, che riporta un po’ di speranza.