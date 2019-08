Cesena, "pericolo verde" in strada in collina. L'appello dei residenti

CESENA. Ci sono parti della collina piene di erbacce a lati della strada. In una maniera tale che è anche parecchio pericolosa per chi tra residenti e semplici autisti in transito, vi dovesse incappare passando.

«Le foto - riferisce al Corriere Romagna un lettore - sono della zona di via Montereale. Si tratta nello specifico della zona che unisce Roversano a Montereale». Tra erbe ed arbusti ci passa a malapena una vettura.

Anche se la strada è a doppio senso di marcia e dovrebbe garantire la sicurezza di un doppio passaggio in contemporanea.

«L’appello che vorrei lanciare è direttamente al sindaco Enzo Lattuca - spiega una breve missiva sul tema -. Serve considerare che esiste anche la periferia. Mentre spesso si “buttano soldi” per rifare la zona più centrale di Cesena una volta l’anno noi residenti della prima colina siamo spesso abbandonati a noi stessi. Le foto parlano chiaro e mi portano a domandarmi se in generale i soldi dedicati al verde pubblico siano spesi bene, dal momento che strade e giardini qui sono con erbacce tutto l’anno. Anche per la sicurezza della viabilità è necessario che non ci si scordi di queste aree».