Cesena, multa da 7mila euro per una felpa acquistata su Amazon

CESENA. Ha fatto un gesto banale, che quotidianamente compiono milioni di persone: comprare un prodotto su Amazon. Per la precisione, la replica di una felpa “Supreme”. Ma due giorni fa, undici mesi dopo quell’acquisto fatto online, le è stata notificata dalla Guardia di Finanza la contestazione per un’infrazione che la legge punisce con una sanzione amministrativa molto salata: fino a 7.000 euro. Se pagherà entro 60 giorni, la 40enne originaria del Veneto ma residente a Cesena che è la protagonista di questa storia se la potrà cavare sborsando 200 euro. La quota in misura ridotta concessa a chi effettua in tempi rapidi il versamento ammonta a questa cifra, pari al doppio del minimo che la legge prevede per chi compra cose contraffatte.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: