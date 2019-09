Cesena, morti nudi in A14: ricostruito l'incidente

La Polizia Stradale ha completato le indagini su quello che era stato etichettato da subito come un incidente mortale con aspetti misteriosi.

L’impatto killer è quello avvenuto il 17 agosto scorso. Se da un lato cosa ci facessero completamente nudi in auto in mezzo all’autostrada A14 all’1.10 di notte resterà un mistero per sempre irrisolto, gli agenti hanno almeno potuto completare gli accertamenti per la magistratura; stabilendo come Antonin Hasdukaj, 28 anni residente nella zona di Imola e Suzana Gojcaj, 37 anni residente a Galeata fossero posteggiati a lato della strada con la Renault Clio. E come la vettura, in qualche modo, si sia tolta dallo stallo di posteggio finendo a centro strada e centrata, al buio, da una Passat sula quale viaggiava una famiglia svizzera.

I coniugi Maria Luisa (50 anni) ed Antonio (55 anni) Ciani nel frattempo sono fuori pericolo. Ricorderanno la Romagna per il lungo periodo di ricovero a Bufalini e per aver quasi trovato la morte sbattendo al buio dell’autostrada contro un’altra auto che non potevano vedere in tempo.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: