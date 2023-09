Cesena, “Millennials”: una commedia spumeggiante domenica 10 settembre a Villa Silvia Carducci

Domenica 10 settembre, alle ore 21, a Villa Silvia-Carducci andrà in scena lo spettacolo teatrale conclusivo dell’annata teatrale 2022-2023, organizzato da Studio 524, dal titolo “Millennials”. Ideata da Viorel Turci, e diretta da Enrico Rossi, questa commedia spumeggiante, e senza esclusione di colpi, tratterà i temi che interessano direttamente gli adolescenti del terzo millennio. Un gruppo di sette amici diciottenni la sera della vigilia di Natale del 2012 si ritrova per il consueto pigiama party. La serata però sarà ricordata come la più turbolenta di sempre. Sul palcoscenico saliranno: Jessica Balestri, Sara Bernabini, Alberto Bianchi, Luca Bottalico, Luca Cola, Adele Rocculi e Serena Stefani.

L’ingresso è a offerta libera Si consiglia la prenotazione dei posti contattando il 3483209550 dopo le ore 15 e dalle ore 20 al 3403674165. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel padiglione interno.