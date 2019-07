Cesena, l'ultimo saluto a Christiano

Tantissima gente si è stretta oggi pomeriggio nel Duomo di Cesena alla famiglia per l’ultimo saluto a Christiano Rigoni, il ragazzo non ancora 17enne morto in moto domenica in via Confine, dopo essere stato travolto da un’auto. In chiesa hanno preso la parola insegnanti e compagni di scuola per ricordare le doti di positività e solidarietà del ragazzo, sempre pronto ad aiutare gli altri. L’uscita del feretro dalla cattedrale è stata accompagnata dal lancio di palloncini bianchi. La famiglia ha deciso di devolvere le offerte all’associazione Auser.

