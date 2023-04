Cesena: libro, incontro e firme per la proposta di legge contro l’autonomia differenziata

Un incontro esplicativo che sarà anche un momento per firmare la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale: per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, ponendo così “paletti” rigorosi al Governo e alle Regioni e riaffermando le prerogative del Parlamento e la supremazia dello Stato nel voler tutelare “l’unità giuridica ed economica della Repubblica”.

L’appuntamento è per domani alle 17.30 nella sala riunioni della Camera del Lavoro in via Plauto dove ci sarà Mauro Sentimenti (giurista) a presentare il suo libro “Le Regioni dell’egoismo. Autonomia differenziata: un pericolo per l’unità e il futuro del Paese”.

A coordinare il tutto c’è il Comitato Cesenate per la Costituzione. «Un momento per spiegare le ragioni di chi è contrario al progetto di autonomia differenziata portato avanti dal Governo Meloni – spiegano dal Comitato – Un progetto sostenuto in particolare da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che rappresenta un concreto e grave pericolo per l’unità e il futuro del Paese. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale intende riaffermare le prerogative del Parlamento e la supremazia dello Stato per tutelare “l’unità giuridica ed economica della Repubblica”. La firma può essere fatta on line con Spid o personalmente ai banchetti a Cesena. Ma anche durante la presentazione del libro di domani.

«E’ importante la massima partecipazione al voto, entro il 25 aprile, termine ultimo, per raggiungere il numero di 50.000 firme, indispensabile perché la proposta di legge sia messa in discussione in Parlamento. Sono in gioco i valori fondanti della nostra convivenza civile. Confido pertanto nella massima adesione e partecipazione».