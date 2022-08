Cesena: ladri nelle case, sia in centro che in periferia

L’estate, fatta di finestre lasciate aperte alla ricerca di fresco, è da sempre terreno fertile per le bande di ladri. Che nelle ultime ore hanno dimostrato di non attendere neppure l’oscurità per entrare in azione e di non fasi scrupolo neppure di forzare porte d’ingresso allor quando gliene viene data la possibilità.

Risalgono ad esempio alle ore 16 una serie di furti in appartamento avvenuti nelle palazzine di via Marconi all’altezza dell’incrocio con via Lazio e nelle vicinanze della rotonda dove la via Emilia che interseca con la via Lucania.

Alcuni appartamenti sono stati presi di mira e aperti velocemente passando anche dalle porte d’ingresso e non soltanto da terrazzi e finestre.

«Si è salvato solo chi anche se sceso per un veloce caffè al bar ha chiuso tutto ha doppia mandata» spiegano i residenti della zona derubata. «Il tutto è successo in pieno pomeriggio in un momento in cui l’area non era certo deserta e probabilmente i ladri sono entrati da una porta d’ingresso lasciata aperta o da un cancello momentaneamente aperto».

I furti sono stati segnalati alle forze dell’ordine così come, due notti fa, era aperta nelle campagne tra Ronta e Martorano la caccia ad una Audi sospetta in transito: auto già collegata i passato da alcuni testimoni, ad episodi di furti notturni nelle case e nei garage di alcune vie del quartiere Ravennate.