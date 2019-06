Cesena, inaugurata la pista dei tricicli alla materna di Villarco

CESENA. I bambini della scuola dell’infanzia “Marino Moretti” di Villarco possono contare su una nuovissima pista per tricicli e biciclettine realizzata nel loro giardino. L’intervento, compreso fra i progetti dell’edizione 2017 di Carta Bianca, è stato realizzato nei mesi scorsi ed è stato inaugurato, con il fatidico taglio del nastro, dall’assessora alla Sostenibilità Ambientale e alla Mobilità Sostenibile Francesca Lucchi. Accanto a lei, il presidente del Quartiere Oltresavio Gianfranco Rossi, le maestre della scuola e, soprattutto, i bambini, impazienti di collaudare il percorso.



“La mobilità sostenibile è quasi una vocazione innata per i bambini. Camminare, correre, pedalare sono attività a cui si accostano volentieri e con naturalezza. A guastare la festa siamo noi adulti, che da un lato siamo sempre di fretta e quindi preferiamo caricarli in automobile, e dall’altro facciamo fatica a garantire condizioni sicure sulle strade per lasciare ai bambini autonomia di spostamento. Da tempo il Comune si sta impegnando per favorire la mobilità dei più piccoli: non a caso, uno dei filoni fondamentali del progetto ‘Cambiamo marcia’ è dedicato proprio allo sviluppo dei piedibus e degli spostamenti casa-scuola in sicurezza.

I bimbi della materna sono un po’ troppo piccoli per partecipare a questa iniziativa, ma con la pista dei tricicli cominciamo già a coinvolgerli, abituandoli a un modo diverso di muoversi”.

Il circuito, che si dipana per circa un’ottantina di metri, pur in miniatura riproduce tutte le caratteristiche di una vera pista ciclabile: la carreggiata, larga un metro e mezzo, è regolata con un doppio senso di marcia, con le corsie delimitate dalla classica linea tratteggiata, e per gli attraversamenti pedonali ci sono le immancabili strisce zebrate. Inoltre, per garantire la sicurezza dei piccoli ciclisti, la base in calcestruzzo della pista è stata pavimentata con gomma antitrauma, allegramente colorata di verde e rosso. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 30mila euro, compresi alcuni lavori di sistemazione dell’intero giardino della scuola.