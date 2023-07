Cesena, In’s riaperto in via Roversano con un nuovo look

Con il taglio del nastro con l’assessore Luca Ferrini e il direttore generale di In’s Mercato Moreno Fincato ieri è ripartito ufficialmente il punto vendita In’s di via Roversano che era stato pesantemente colpito dall’alluvione.

I prodotti che galleggiavano ricoperti di fango all’imbocco della via dove erano stati trascinati dalla piena del Savio sono state tra le immagini simbolo dell’esondazione del fiume in quella parte di città. L’acqua all’In’s aveva invaso tutto, per quasi due metri, travolgendo anche le auto che diversi residenti della via avevano spostato nel parcheggio perché trovandosi nella parte più alta della via lo ritenevano un luogo sicuro.

Del vecchio In’s ora rimangono solo i pavimenti. Quello inaugurato ieri è infatti un negozio completamente rinnovato, nel layout, negli scaffali, nella cartellonistica. «Abbiamo anche un nuovo reparto pane con il forno», racconta orgoglioso Domenico, responsabile del punto vendita di via Roversano. Quello che hanno inaugurato «è un negozio veramente competitivo», ma il valore aggiunto, assicura, «sono i sorrisi». Quelli dei sei dipendenti che ci lavorano, ma anche quelli dei clienti che appena hanno potuto sono tornati, «felicissimi del look rinnovato».

«In’s ha dato prova di incredibile resilienza – commenta l’assessore Luca Ferrini -. Per la città e per i lavoratori dipendenti. Un esempio per tutti. Grazie anche allo straordinario sforzo delle centinaia di persone che hanno spalato fango nelle vie più colpite, come la via Roversano. La Romagna riparte di slancio».

A rendere possibile la ripartenza è stata la forte comunità di intenti: «Il gruppo ha messo in campo la squadra di operai specializzati che hanno rifatto il negozio lavorando con bravura e dedizione. A noi dipendenti è spettato il compito di riempirlo per prepararlo all’apertura. È stato fondamentale il lavoro di tutti per poter raggiungere l’obiettivo».

Nel disastro dell’alluvione la scelta del gruppo In’s Mercato è stata quella di radicare ulteriormente la propria presenza nel territorio e lo ha fatto anche mettendo in campo un’iniziativa benefica coinvolgendo la casa famiglia Donai, con la cui mediazione sono state donate oltre 100 spese a supporto di persone e famiglie in difficoltà. All’associazione Adonai sono stati consegnati i pallet di merce e questa si è poi preoccupata di distribuirli alle famiglie fragili che segue quotidianamente.