Calcio C, Cesena: giornata cruciale in 70 chilometri

Una giornata cruciale lungo 70 chilometri di A14. E’ la distanza che c’è tra il casello di Cesena e quello di Pesaro, le due città dove domenica intorno alle quattro e mezzo di pomeriggio calerà il sipario sul quintultimo turno di campionato, inaugurato il giorno precedente a Rimini, lungo la stessa arteria autostradale. Per un curioso scherzo del destino, le prime tre della classe del Girone B scenderanno in campo a distanza di pochi chilometri l’una dall’altra, in una giornata numero 34 che inaugura l’ultimo mese di campionato.

Da oggi al 23 aprile ci sono a disposizione 30 giorni spaccati per vincere il campionato o, eventualmente, per chiuderlo al secondo posto, una posizione che garantisce il vantaggio di ripartire dai quarti nei play-off di maggio, mentre la terza scatterà dagli ottavi ma quasi certamente con lo status di migliore dei tre girone, che permetterà di “diventare” una seconda in caso di qualificazione ai quarti. In questo mese la capolista Reggiana e le due inseguitrici Virtus Entella e Cesena hanno a disposizione cinque partite a testa dal diverso coefficiente di difficoltà, con alcune trappole da non sottovalutare che potrebbero complicare il cammino.

Romagna e Marche

Il campionato della capolista verrà deciso proprio contro romagnole e marchigiane, che rappresentano quattro delle ultime cinque avversarie della Regia prima del traguardo. I prossimi due impegni, agli antipodi dal punto di vista squisitamente statistico, potrebbero essere quelli più importanti: a Rimini gli uomini di Diana sfideranno una squadra che non ha mai vinto in casa nel 2023 (il Rimini è a secco al Neri da dicembre) e poi ospiteranno una squadra che non ha mai perso in trasferta nel 2023 (la Recanatese: 4 vittorie e 3 pareggi negli ultimi 7 viaggi). Se la Recanatese potrebbe addirittura pensare ai play-off, sembrano invece in calo le chance della Fermana, che non vince da 6 giornate, durante le quali ha conquistato appena 4 punti e che andrà a Reggio alla terzultima giornata. Il coefficiente di difficoltà dell’ultima trasferta, a Olbia, dipenderà dal rendimento dei sardi nei due scontri diretti precedenti contro Alessandria e Recanatese. La chiusura al Città del Tricolore contro l’Imolese è morbida, anche se oggi i rossoblù sono in gran forma, reduci come sono da 11 punti in 5 giornate con tre vittorie nell’ultima settimana. Riassumendo: cammino abbastanza agevole, ma con qualche potenziale trappola.

Tanta Toscana

Osservando esclusivamente la classifica e i punti fatti, è sicuramente più tosto il calendario della Virtus Entella, attesa domenica a Pesaro. La Vis si gioca la salvezza e si è sbloccata nell’ultima giornata dopo 7 gare senza vittoria, mentre Pontedera e Lucchese, le successive rivali, dovranno solo provare a blindare i play-off. La squadra di Canzi è molto umorale ma anche capace di stupire (con Reggiana e Cesena ha perso una volta in quattro partite), mentre la Lucchese va peggio in casa che fuori. Il finale con Recanatese al Comunale e Siena al Franchi dipenderà molto dalla classifica.

E il Cesena?

Il calendario del Cavalluccio è ormai stampato nella mente di tutti. Il Cesena è l’unica squadra che nell’ultimo mese sfiderà quattro formazioni che lottano per la salvezza e per questo il compito non è semplice. L’Olbia, ad esempio, è una trappola: lontano dalla Sardegna, la squadra di Occhiuzzi è imbattuta dal 15 gennaio (2-1 a Pesaro, unica sconfitta esterna del 2023) e ha conquistato 11 punti negli ultimi 5 viaggi. Il mese di aprile si aprirà al Manuzzi contro la Lucchese, che ha già battuto il Cesena e che deve ancora strappare il pass per i play-off (ma è sulla buona strada), mentre San Donato Tavarnelle, Vis Pesaro e Alessandria dovranno verosimilmente giocarsi tutto nelle ultime tre giornate. La matricola toscana, sul neutro di Montevarchi, ha vinto solo una partita in stagione (nessuno ha fatto peggio in casa), della Vis abbiamo già detto mentre i grigi dell’ex Maurizio Lauro sono precipitati nell’ultimo mese e mezzo. Ma da qui al 23 aprile la strada è ancora lunga.