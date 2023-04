Cesena, furti di attrezzature agricole: trovato un ricettatore grazie a un Gps

«Siamo stati anche noi vittime dei ladri che si muovono nelle campagne per fare incetta di attrezzature che servono per le coltivazioni. Ma i carabinieri sono riusciti ad identificare un ricettatore».

Il disagio e la rabbia per aver subito dei furti è stato dunque in qualche maniera compensato dal fatto che le denunce messe nero su bianco siano state estremamente utili. Dando modo ai carabinieri della Compagnia di Cesena di indagare con la massima solerzia e di rintracciare, oltre ad un acquirente “al mercato nero” di merce rubata, anche una sostanziosa fetta di refurtiva.

Uno degli ultimi raid dei ladri nelle campagne di zona era stato effettuato lungo l’asse di via Settecrociari. Tra l’estrema periferia di San Mauro in valle e le porte d San Vittore. Qui i soliti ignoti notte tempo hanno setacciato rimesse e capannoni portando via, da più proprietari, più attrezzatura che potevano.

Gli episodi di furto erano stati regolarmente segnalati tramite esplicita denuncia. Dettagliando anche marche e modelli di quanto sottratto ai derubati. Ciò che i ladri non potevano immaginare, così come chi ha acquistato merce da loro, è che almeno uno di questi attrezzi agricoli, una motozappa professionale, fosse dotato di una sorta di anti furto “silente”. Un sistema Gps collegato elettricamente in maniera tale da poter funzionare anche molto tempo dopo un furto messo in atto.

Così i militari dell’Arma sono riusciti a mettersi sulle tracce del mezzo rubato. Lo hanno ritrovato sempre a Cesena, a casa di un altro coltivatore di una zona lontana da San Vittore e dalla via Settecrociari. Messo alle strette chi ne era in possesso non ha saputo in alcun modo giustificare la presenza di quella motozappa nelle sue pertinenze. Il mezzo è stato dunque recuperato e restituito al legittimo proprietario. Mentre chi lo deteneva verrà denunciato per ricettazione: reato che prevede pene più serie rispetto al “semplice” furto.