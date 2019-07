Cesena, è morto don Carlo Meleti

E' morto don Carlo Meleti, per quasi quarant'anni parroco di San Vittore di Cesena e per dodici direttore della Caritas diocesana. Stasera un rosario, domani la veglia funebre e venerdì il funerale.

Il sacerdote è deceduto questa mattina, nella casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna.

Nato a Mercato Saraceno, don Carlo Meleti avrebbe compiuto 80 anni il prossimo mese di settembre. Ordinato sacerdote il 24 giugno 1966 in Cattedrale a Cesena dal vescovo Augusto Gianfranceschi, nei primi anni di servizio sacerdotale è stato cappellano a San Pietro (dal 1967 al 1974) e a San Rocco (dal 1975 al 1977).

Nel 1977 è stato nominato parroco a San Vittore di Cesena, comunità che ha guidato per quasi quarant’anni fino al 2016, quando si è ritirato per sopraggiunti limiti di età.

Dal 1999 al 2001 è stato anche amministratore parrocchiale di Casalbono e Gualdo-Montecodruzzo.

Il suo impegno zelante e il suo servizio a favore dei più fragili si è espresso anche negli anni in cui don Carlo è stato direttore della Caritas diocesana, dal 2002 al 2014. In seguito, della Caritas è diventato assistente diocesano.

Più di recente è stato nominato moderatore della residenza dei sacerdoti anziani (casa del clero) e nel 2018 canonico della Cattedrale.

Questa sera, mercoledì 17 luglio alle 20, in chiesa a San Vittore ci sarà la preghiera del Rosario in suffragio di don Carlo.

Domani, giovedì 18 luglio sempre alle 20 in chiesa a San Vittore la Veglia funebre.

Il vescovo Douglas presiederà la Messa funebre nella chiesa parrocchiale di San Vittore venerdì 19 luglio alle 15. Il feretro sarà poi tumulato nel locale cimitero.