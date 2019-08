Cesena, domani l'addio al 15enne morto in moto

CESENA. Domani pomeriggio, a dodici giorni dall'incidente in cui ha perso la vita, alle 15.30 saranno celebrate le esequie di Sebastiano Suzzi, il 15enne morto per le lesioni riportate in un agghiacciante schianto avvenuto lungo la via Cervese. Il nullaosta alla sepoltura è stato concesso ieri dalla procura minorile che indaga sull’accaduto. La messa funebre sarà celebrata nel giardino di Villa Dianora a Carpineta. Nella stessa frazione poi sarà inumata la salma del giovane. A ridosso del feretro del padre Enea, vittima un paio di anni fa prima di un incidente sui lavoro e poi di una successiva caduta fatale in ospedale.



