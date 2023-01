Cesena, il Cai cammina per la solidarietà: montagnaterapia e aiuto a persone con disagio pischico

L’acquisto delle joelette, le carrozzine attrezzate per consentire le escursioni a persone con disabilità, è stato un primo passo del percorso per concretizzare il progetto dedicato alla montagnaterapia del Cai di Cesena. Ora a quel progetto si aggiunge un nuovo tassello: le escursioni per persone con disagio psichico.



«È una cosa che volevamo fare da tempo – racconta Gino Caimmi, presidente della sezione di Cesena del Cai, Club alpino italiano – , ma la pandemia ha rallentato tutti i piani». Quando finalmente nel 2021 grazie a una raccolta fondi che coinvolse anche diverse imprese del territorio riuscirono a raccogliere oltre 10mila euro per l’acquisto di due joelette (una meccanica e una elettroassistita), presentando il progetto della montagnaterapia raccontavano già del sogno di poterlo estendere anche ad altre categorie di persone compresa quella delle persone con problemi di natura psichica.



I mesi passati da allora non hanno scalfito la determinazione di Caimmi e soci e giovedì scorso anche quel desiderio ha cominciato a prendere forma concreta: «Abbiamo pensato di darci come appuntamento ricorrente il giovedì mattina, proponendo di volta in volta itinerari diversi». Questa è la fase in cui stanno costruendo alleanze e collaborazioni, tra i primi a cui è stata presentata la proposta di queste passeggiate mattutine, ci sono le persone seguite dal Centro di Salute Mentale, «Al primo appuntamento si sono presentati in sette – racconta Caimmi -, è stato un bel segnale». Per quella prima uscita avevano scelto il percorso lungo il Savio, questa settimana si sarebbe dovuto tenere il secondo appuntamento con una camminata lungo le mura, ma le previsioni meteo hanno fatto propendere per un rinvio. «Cominciato con percorsi semplici, alla portata di tutti – racconta il presidente -: in questa prima fase abbiamo intenzione di utilizzare i percorsi che ideammo per Cesena Cammina, ma in futuro ci piacerebbe organizzare uscite anche fuori Cesena».



Tra le realtà che sono già state coinvolte c’è anche quella del centro diurno La Meridiana: «Giovedì scorso non potevano venire, ma un gruppetto dovrebbe partecipare ai prossimi appuntamenti». Queste prime uscite, nelle intenzioni degli organizzatori, funzioneranno come esperienze pilota e di studio per capire come far evolvere il progetto che magari un domani potrebbe trasformarsi in una collaborazione più stretta con l’Ausl.