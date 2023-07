Cesena, comprate 4 foto-trappole per scoprire chi abbandona rifiuti

Contro l’inciviltà dilagante di chi abbandona rifiuti di ogni genere, ormai ovunque, Hera auspica che si capisca che «i sistemi di raccolta differenziata funzionano solo se c’è un forte spirito di collaborazione da parte dei cittadini, che hanno a disposizione le stazioni ecologiche». Ma visto che, oltre che un comportamento «increscioso», quel malcostume è «un reato sanzionabile», anche il Comune alza la guardia, acquistando nuove foto-trappole.

Nuove foto-trappole

Sono strumenti che si sono già dimostrati efficaci per inchiodare chi non ha rispetto delle regole della convivenza civile nella gestione dei rifiuti. Però alcune si sono deteriorate o hanno subito danneggiamenti e inoltre c’era bisogno di rifornirsi di schede di memoria da usare per registrare le immagini. Perciò il Comando della Polizia locale ha provveduto a ordinare pochi giorni fa 4 foto-trappole del modello “Trap car”, oltre a 7 schede di memoria da 32 gigabyte. Con i loro 48 led infrarossi, questi occhi tecnologici sono in grado di immortalare in modo nitido chi inquadrano fino a una distanza di 15-20 metri. E hanno anche una specifica funzione di rilevamento targhe, che può rivelarsi utile per identificare e punire chi trasporta e scarica rifiuti ingombranti in punti dove non dovrebbero stare. Per fornire queste attrezzature è stata selezionata ditta Tecnovigil di Ziboni Tecnology srl di Costa Volpino, località del Bergamasco.

Pulizia a San Giorgio e Borello

Intanto, a proposito della situazione indecente documentata da alcuni cittadini nelle zone di Borello e San Giorgio e riportata sul Corriere Romagna, da Hera fanno sapere di essere consapevoli che si tratta di due punti “caldi” per l’abbandono dei rifiuti e di avere provveduto a ripulire sia l’immondizia lasciata fuori dai cassonetti in via volontari della Libertà e tra via San Giorgio e via Montaletto, sia quella a Borello, in piazza Aragona-via Gallo. Per quanto riguarda sfalci e potature a San Giorgio, respingono invece le lamentele di chi ha segnalato ritiri saltati: l’ultimo risulta essere stato fatto nella mattinata del 4 luglio.

Stazioni ecologiche e ritiri

Dalla società multiutility inviano i cittadini a recarsi nelle stazioni ecologiche per conferire correttamente certi rifiuti, troppo spesso gettati senza riguardo dove capita: quella più vicino a San Giorgio è in via Spinelli ed è aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, sabato dalle 8.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 12, a Borello quella di riferimento si trova invece in via Giardino, a San Damiano di Mercato Saraceno, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30, sabato dalle 8.30 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 12. Per richiedere la raccolta gratuita a domicilio, ma anche per informazioni sulla raccolta differenziata e per segnalazioni, si può invece telefonare al numero 800-999500.