Cesena, bando a fine anno e nuovo look nel 2022 per le tre piazze

Sarà pubblicato entro la fine di quest’anno il bando di gara per i lavori che trasformeranno il volto delle piazze di fronte alla Biblioteca Malatestiana. Si conta poi di aggiudicare l’appalto nella primavera del 2020. L’intervento dovrebbe essere completato a cavallo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate del 2022, per arrivare infine al collaudo prima del 31 dicembre dello stesso anno.

Il cronoprogramma è stringente, anche perché esistono scadenze che vanno rispettate se non si vuole perdere il contributo regionale. Nel suo programma strategico per questo piano, conosciuto come progetto delle tre piazze, e cioè Almerici, Fabbri e Bufalini (anche se per la verità include anche il vicolo Masini), a Palazzo Albornoz si è dunque previsto di fare le cose un po’ più rapidamente rispetto ai termini stabiliti.

Questa tabella di marcia molto puntuale è stata formalizzata in una delibera approvata di recente dalla giunta Lattuca.