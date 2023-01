Cesena, auto medicalizzata del Bufalini verso lo spostamento a Pievesestina

«Non mi interessa da dove parte l’auto medicalizzata ma che arrivi rapidamente dove è necessario il suo intervento. È questo il punto che deve interessare a noi politici e ai cittadini e su questo vanno pretesi dall’Ausl dati chiari e scelte efficaci». Il sindaco Enzo Lattuca cerca di spegnere così le polemiche di questi giorni su tagli e ricollocazioni delle automed, sottolineandone la natura essenzialmente tecnica e logistica. Una decisione presa per fare fronte alla carenza di medici, che ha acceso gli animi a partire da Meldola, da cui è stato tolto questo mezzo, fondamentale in caso si soccorso per emergenze gravi, dove spesso è in gioco la vita stessa.

Il primo cittadino cesenate non si sottrae però a un ragionamento su un’ipotesi che riguarda “casa sua”. È balenata nel contesto della riorganizzazione complessiva del servizio, durante la Conferenza territoriale sociale e sanitaria che si è riunita l’altro ieri: l’eventualità di spostare al confine nord di Cesena l’auto con medico a bordo attualmente di stanza al Bufalini. Premesso che serviranno approfondimenti sulla «disponibilità di spazi adeguati posizionare l’automed» e una valutazione attenta dei «tempi d’intervento nella zona da coprire», Lattuca ritiene che «un sito ottimale potrebbe rivelarsi Pievesestina». Un po’ perché lì c’è già una base dell’Ausl, come il Laboratorio analisi, e non mancano grandi spazi, ma soprattutto per «la posizione in cui si trova. È al centro di una rete di importanti arterie stradali, dalla A14 alla E45 e alla Secante che consentono di muoversi velocemente un po’ in tutte le direzioni», fa notare il sindaco.

Tornando alla questione più generale delle automed, Lattuca è convinto che «le preoccupazioni sono dovute a un malinteso di fondo: valutare come punto focale i punti di partenza delle automed, invece che concentrarsi sulla garanzia sui tempi d’arrivo, che è l’unica cosa che ci deve interessare. L’obiettivo deve essere l’uguaglianza di trattamento dei cittadini dei vari territori. Il sistema logistico migliore è quello di tenere disseminati sul territorio questi mezzi, anche in modo dinamico, perché in inverno e in estate ci sono per esempio esigenze diverse. Questo non è un servizio localizzato, com’è invece un medico di base per cui la prossimità della sede è importante; si tratta di capire dove è meglio parcheggiare dei mezzi, è una questione logistica. Come politici, dobbiamo solo pretendere dall’Ausl risposte efficienti, razionali ed eque per tutti i cittadini. Comunque, alla Conferenza è stato garantito che quella messa a punto è una soluzione aperta e in divenire. E intanto i dati che sono stati forniti su questa prima fase sono rassicuranti».