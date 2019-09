Cesena, al via lavori di asfaltatura in via Matteotti e via Farini

CESENA. Dopo la partenza dei lavori per la nuova rotatoria tra le vie Matteotti e Cattaneo e la via Farini, martedì 24 settembre saranno avviati i lavori di asfaltatura del manto stradale che comporteranno importanti modifiche temporanee alla circolazione. Trattandosi di un’asse stradale particolarmente trafficato si comunicano eventuali percorsi alternativi che saranno indicati da apposita segnaletica. Inoltre, dalle 7,30 del 24 settembre fino alle 18 di venerdì 27 nel tratto terminale di via Farini, all'altezza della via Emilia, sarà istituito un divieto di transito. Al termine dei lavori di asfaltatura sarà consentita la circolazione temporanea all'interno della rotatoria in corso di realizzazione.