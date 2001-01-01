Cesena, a due anni e mezzo dall’alluvione ecco gli ultimi lavori al Carisport

A due anni e mezzo dai disastrosi danni causati dall’alluvione, ci si prepara a completare la rinascita del Carisport, che fu sommerso dall’acqua straripata dal Savio. La struttura è tornata pienamente operativa già da tempo, ma manca un ultimo intervento importante e costoso: il rifacimento della tetto, un’opera del costo di 550 mila euro. Sarà il quinto stralcio dell’articolata serie di lavori di ripristino del palazzetto dello sport, utilizzabile anche per spettacoli teatrali e ricreativi e grandi meeting. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica che spiana la strada al ripristino del manto impermeabilizzante in copertura. Ce n’è la necessità perché nel maggio del 2023, le piogge prolungate e incredibilmente intense hanno fortemente danneggiato anche la parte superiore dell’immobile, che ha 40 anni di vita: ci sono state vistose infiltrazioni di acqua dalla copertura ormai vecchia, a cui si era già messa mano più volte nel corso degli anni. La situazione si è rivelata tanto critica da rendere necessario un intervento unitario complessivo e urgente di sostituzione della guaina impermeabilizzante, utilizzando un materiale differente in grado di evitare il dilatarsi della superficie filtrante. Quella che è esposta ai violenti fenomeni atmosferici, che si stanno ripetendo sempre più spesso e rischiano di danneggiare la struttura in legno, che è uno dei tratti distintivi e architettonicamente più preziosi del Carisport. Perciò negli uffici comunali si è avviato un percorso progettuale che al termine dell’iter che porterà ad appaltare l’intervento si concretizzerà nel montaggio di impalcature e nel sollevamento di materiali per rifare il tetto. Nel dettaglio, saranno del tutto rimosse le guaine presenti sul bordo perimetrale, inserendo nuove mescole e impermeabilizzando il tutto con una membrana del tipo “Polyglass-Mapeplant T Wt”, molto resistente alla pioggia. Verrà inoltre installata una linea vita certificate a si rifarà la scossalina di gronda.

Iniziati nel novembre 2023, i lavori per curare dalle ferite dell’alluvione il Carisport (che ha una capienza di oltre 2.600 posti e presto potrebbe prendere il nome “Pala Bcc Romagnolo”, a seguito dell’operazione di sponsorizzazione lanciata) sono andati avanti per 20 mesi e nello scorso mese di febbraio si è arrivati alla riapertura. Ora manca la ciliegina sulla torta: l’ammodernamento della copertura. Lo sforzo economico complessivo è stato di 2 milioni e 360 mila euro.