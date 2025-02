Rissa con bottiglie rotte e barre di alluminio a Pinarella: quattro giovani denunciati

Nella serata di sabato, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in un’attività commerciale di Pinarella, dove si era verificata una rissa che ha coinvolto quattro giovani di origini egiziana e bengalese. Il litigio, nato da motivi futili, è rapidamente degenerato in un confronto fisico. Due dei giovani coinvolti sono rimasti feriti: uno è stato trasportato all’ospedale di Ravenna a causa di ferite alla testa, mentre l’altro, ferito lievemente, ha rifiutato le cure. Nel corso dell’intervento, gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato sul luogo del fatto due barre di alluminio, dei cocci di bottiglia e un coltello a serramanico, quest’ultimo non utilizzato durante la rissa. Le immagini delle telecamere di sorveglianza interne all’attività commerciale, acquisite agli atti di indagine, hanno contribuito a chiarire le circostanze che hanno preceduto e scatenato la lite.

I quattro giovani coinvolti, dopo il fotosegnalamento presso la Compagnia Carabinieri di Milano Marittima, sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna. Le indagini sono ancora in corso per approfondire ulteriori aspetti della vicenda.