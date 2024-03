Podismo, domenica la CerviaRun benefica per una città senza barriere

Domenica 24 marzo a Cervia si correrà la CerviaRun per un weekend di sport e solidarietà. L’evento è organizzato da Marco Morigi titolare del Bagno Marco 184 di Cervia, con partenza dallo stabilimento. Il programma prevede una 5 km non competitiva aperta alla cittadinanza con partenza alle ore 9:35. Cinque minuti prima la 10 km, la mezza maratona e la staffetta mista competitive con partenza alle ore 9:30 certificate FIdal.

Il ricavato delle iscrizioni alla 5 km non competitiva sarà devoluto al progetto Cerviaman 2024, Cervia... una città senza barriere. Anche ai partecipanti della non competitiva verrà fornito dagli organizzatori un kit gara costituito da uno zainetto Yoma contente vari integratori.

Sono già quasi un migliaio gli iscritti ai circuiti competitivi, un grande successo dato che la manifestazione è alla sua prima edizione. L’evento avrà risonanza a livello nazione grazie alla presenza delle telecamere di Sky. “L’iniziativa è l’occasione per dare il via alla maratona solidale 2024 - dichiara il presidente della Pol Saline Marco Casetti- la CerviaRun è la prova che lo sport e la solidarietà incarnano gli stessi valori e gli stessi obiettivi. I Cerviaman sono entusiasti di essere stati coinvolti e ringraziano gli organizzatori per aver promosso a Cervia un tale evento sportivo.”

“Cervia si sta laureando sempre più capitale del turismo sportivo - spiega Marco Morigi - La città ospita grandi competizioni, dalla Granfondo Via Del Sale, i campionati italiani di Triathlon fino ad Ironman. In questo ricco panorama mancava una podistica: così è nata CerviaRun. La manifestazione, alla sua prima edizione, coniuga sport, turismo, solidarietà e sostenibilità. Uno dei nostri obiettivi era coinvolgere Cervia ed i Cervesi e la collaborazione con Cerviaman è venuta naturale.” La segreteria per il ritiro del materiale per la competizione è aperto sabato 23 dalle 10:00 alle 19:00 presso il Bagno Marco.