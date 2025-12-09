Pinarella di Cervia, i condomini del centro commerciale pagano il nuovo impianto di videosorveglianza e lo donano al Comune

  09 dicembre 2025
Il condominio del Centro Commerciale di Pinarella realizzerà a proprie spese e donerà al Comune un impianto di videosorveglianza composto da 3 telecamere che controlleranno Piazza della Repubblica, per potenziare le condizioni di sicurezza dell’area.

L’amministrazione comunale ha accolto con favore la proposta di donazione avanzata dai condomini del Centro Commerciale, attraverso il loro amministratore. L’impianto, come indicato nel protocollo d’intesa che sarà firmato a breve, dovrebbe essere pienamente operativo già dalla prossima stagione primaverile. Sarà progettato e realizzato secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Locale del Comune di Cervia, in modo che risulti pienamente interfacciabile e integrabile con il sistema di videosorveglianza in uso su tutto il territorio comunale.

Il Comune di Cervia si occuperà, oltre che della gestione operativa, anche delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla messa in funzione dell’impianto.

Il sindaco e il vicesindaco: “La città che vogliamo; sicura e vivibile”

“Siamo particolarmente grati - hanno dichiarato il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla Polizia Locale e alla Sicurezza Gianni Grandu - ai condomini del Centro Commerciale di Pinarella per questo atto di grande generosità. Questo nuovo impianto ci permetterà di mantenere elevati i livelli di vigilanza e tutela della legalità, contribuendo al modello di città che vogliamo: decorosa, sicura, rispettosa e pienamente vivibile.”

