Nevica sulla Befana a Milano Marittima con gli onirici Show della Neve nella Rotonda Primo Maggio

Una nevicata imbianca la Befana a Milano Marittima dove proseguono le iniziative del programma SuperXMAS che nel weekend dell’Epifania propone gli spettacoli della neve di Next Time Eventi di Alberto Di Rosa diretti dall’art director Simone Ranieri.

La “nevicata a Milano Marittima” è uno spettacolo senza tempo, fantasioso e lirico, che fa gioire i bambini e riporta i grandi ai sogni d’infanzia. Realizzata sulla Pista del Ghiaccio allestita intorno alla Rotonda Primo Maggio della città, sarà replicata ogni ora dalle 16:30 alle 19:30 fino al 7 gennaio 2024.

Emozionanti e poetici nel loro candore, gli Show della neve sono dei momenti di spettacolo che partono con una narrazione natalizia, delle musiche evocative accompagnate da un disegno di luci che illumina la pineta della Rotonda Primo Maggio, fino alla magia finale che avvolge gli spettatori sotto una suggestiva nevicata artificiale.

Continua anche l’attività della Pista del Ghiaccio di 1000 mq, la più grande Rotonda di ghiaccio d’Europa, allestita intorno alla Rotonda Primo Maggio, dove si può pattinare tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 23:00.

Da non perdere la passeggiata che si snoda nelle strade del centro di Milano Marittima arredate con le installazioni luminose tridimensionali: dall’Artic Circle, le sculture luminose al Distretto Liberty composto dalle porte luminose fino all’Eco Christmas Lodge, le Mongolfiere luminose sospese tra Viale Ravenna e Viale Forlì per accogliere il pubblico in una perfetta atmosfera.