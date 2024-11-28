Diodato in concerto a Cervia il 25 luglio. Da domani biglietti in vendita

Cervia
  • 28 novembre 2024
Diodato
Diodato

CERVIA. Dopo il successo del primo tour teatrale di Diodato, il cantautore sarà protagonista di tredici appuntamenti live - prodotti e organizzati da Magellano Concerti - nei principali festival durante il corso della prossima estate. Una data è stata ricavata anche per Cervia, piazza Garibaldi: il 25 luglio. Biglietti in vendita da domani su TicketOne alle 14.

CALENDARIO DATE TOUR NEI FESTIVAL ESTIVI 2025

28 GIUGNO - SUSA (TO) - ANFITEATRO ROMANO - BORGATE DAL VIVO

12 LUGLIO - GENOVA - ARENA DEL MARE

18 LUGLIO - FIRENZE - PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - MUSART FESTIVAL

20 LUGLIO - CASERTA - BELVEDERE DI SAN LEUCIO - UN’ ESTATE DA BELVEDERE

25 LUGLIO – CERVIA (RA) - PIAZZA GARIBALDI

02 AGOSTO - OSTUNI (BR) - FORO BOARIO - LOCUS FESTIVAL

03 AGOSTO - BARLETTA (BT) - FOSSATO DEL CASTELLO - OVERSOUND Music FESTIVAL

09 AGOSTO - PALERMO - TEATRO DI VERDURA - DREAM POP FEST

14 AGOSTO - MACERATA - SFERISTERIO

30 AGOSTO - MANTOVA - PALAZZO TE - MANTOVA SUMMER FESTIVAL

04 SETTEMBRE - VICENZA - PIAZZA DEI SIGNORI - VICENZA IN FESTIVAL

05 SETTEMBRE - BRESCIA - PIAZZA DELLA LOGGIA

11 SETTEMBRE - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, CAVEA - ROMA SUMMER FEST

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