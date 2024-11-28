Diodato in concerto a Cervia il 25 luglio. Da domani biglietti in vendita

28 GIUGNO - SUSA (TO) - ANFITEATRO ROMANO - BORGATE DAL VIVO 12 LUGLIO - GENOVA - ARENA DEL MARE 18 LUGLIO - FIRENZE - PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - MUSART FESTIVAL20 LUGLIO - CASERTA - BELVEDERE DI SAN LEUCIO - UN’ ESTATE DA BELVEDERE25 LUGLIO – CERVIA (RA) - PIAZZA GARIBALDI 02 AGOSTO - OSTUNI (BR) - FORO BOARIO - LOCUS FESTIVAL03 AGOSTO - BARLETTA (BT) - FOSSATO DEL CASTELLO - OVERSOUND Music FESTIVAL09 AGOSTO - PALERMO - TEATRO DI VERDURA - DREAM POP FEST14 AGOSTO - MACERATA - SFERISTERIO 30 AGOSTO - MANTOVA - PALAZZO TE - MANTOVA SUMMER FESTIVAL04 SETTEMBRE - VICENZA - PIAZZA DEI SIGNORI - VICENZA IN FESTIVAL05 SETTEMBRE - BRESCIA - PIAZZA DELLA LOGGIA 11 SETTEMBRE - ROMA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, CAVEA - ROMA SUMMER FEST