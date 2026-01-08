Corsi di sommelier di primo livello a Cervia, Ravenna e Lugo

Cervia, Ravenna, Lugo in ordine di partenza. Il ravennate fa il pieno di corsi per sommelier di primo livello promossi da Ais Romagna, dedicati a chi vuole conoscere da vicino il mondo del vino. Condotti da sommelier professionisti tutti i corsi vengono anticipati da una giornata di presentazione che illustra il percorso formativo che consta sempre di 15 lezioni.

Il primo corso a partire è a Cervia mercoledì 21 gennaio presso il Ristorante da Cosimo&Mary con inizio sempre alle 20.30. Diretto da Ivana Berti, la presentazione è prevista mercoledì 14 gennaio. Info: 347 533 9085.

Il corso a Ravenna si svolgerà nel pomeriggio (ore 15.00) presso l’Accademia del Gusto a Ravenna. Il via è previsto per martedì 3 febbraio, mentre la presentazione è in programma martedì 20 gennaio. Info: Oriana Gavelli 340 830 3551.

Anche Lugo ospiterà il corso di primo livello serale (ore 20.30) presso Ascom. La prima lezione è in programma giovedì 26 febbraio, con la presentazione giovedì 19 febbraio. Info: Marino Forcellini 331 446 0341.

In tutti i corsi saranno approfonditi gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. Sono previste anche lezioni sulla birra e il mondo dei distillati, così come la visita in un’azienda vitivinicola a fine corso.