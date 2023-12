Nuova protesta dei dipendenti di Farmografica di Cervia sostenuti dai sindacati: si temono licenziamenti. I lavoratori, che saranno accolti in prefettura a Ravenna, hanno tenuto un presidio nel capoluogo sostenendo che “ci stanno rubando i posti di lavoro: non si dia la colpa all’alluvione”. I dipendenti sperano che la multinazionale austriaca Mayr-Melnhof “non metta i bastoni in mezzo alle ruote all’imprenditore Focaccia che vuole rilevare”.