Cervia, un nuovo impianto di illuminazione sulla rotonda Grazia Deledda

L’amministrazione comunale di Cervia ha messo a punto un piano di interventi di miglioria e potenziamento degli impianti della pubblica illuminazione, impiegando nuovi apparecchi a Led ad alta efficienza e rispondendo in questo modo anche a esigenze che provengono dal territorio.

I principali interventi - informa il Comune - riguardano un significativo ampliamento dell’impianto di illuminazione di Piazza della Resistenza, mediante una serie di nuovi punti luce; la realizzazione di nuovi punti luce nel tratto iniziale di via Stazzone da viale G. Di Vittorio, in corrispondenza delle abitazioni esistenti; la realizzazione di un impianto di illuminazione all’interno della Rotonda Grazia Deledda sull’omonimo lungomare, che oltre ad agire sul miglioramento della visibilità ha lo scopo di valorizzare le due statue dello scultore Angelo Biancini. Gli interventi, che prevedono un importo di 80.000 euro, inizieranno la prossima settimana, per essere completati entro il mese di aprile.