Cervia, strade, verde, sport e sicurezza nel bilancio di previsione fino al 2027

Ieri a Cervia nella seduta del consiglio comunale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 con i voti favorevoli di Partito Democratico, Lista civica per Cervia, Lista civica con Missiroli Sindaco, P.R.I. Cervia con Gabriele Armuzzi e i voti contrari di Lista civica Mazzolani Sindaco, Fratelli d’Italia.

Il Bilancio di previsione 2025-2027 - riferisce l’amministrazione in una nota - è stato costruito seguendo come obiettivi principali il mantenimento dell’elevato standard di qualità dei servizi ai cittadini e di sostegno alle famiglie, e per proseguire il processo di sviluppo complessivo della città e della sua economia.

Le ingenti spese sostenute – e non preventivate - per far fronte ai danni sul territorio provocati dalle emergenze legate al maltempo e le maggiori spese di gestione per i rincari delle materie prime e risorse energetiche, hanno indotto la Giunta comunale ad apportare alcuni correttivi alle voci di entrata (tra cui addizionale Irpef, Tassa di soggiorno e sosta a pagamento) per garantire l’equilibrio di Bilancio e mantenere la quantità e la qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione.

Sempre con l’obiettivo di incrementare le entrate si è deciso di proseguire l’impegno nella lotta all’evasione tributaria.