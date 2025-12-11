Cervia, scuole “Enrico Fermi” e “Giovanni Pascoli”: interventi straordinari nel 2026

La giunta comunale ha approvato una nuova serie di opere di manutenzione straordinaria che interesseranno due scuole primarie, la scuola Enrico Fermi di Pisignano e la scuola Giovanni Pascoli di Cervia .

Il primo è il risanamento delle facciate della scuola Fermi, mediante ripristino degli intonaci , delle cornici delle finestre e delle banchine , che si completerà con la tinteggiatura finale. Il secondo intervento riguarda la sostituzione dei sistemi di illuminazione della scuola Fermi e della scuola Pascoli, con nuovi sistemi a Led , compreso i sistemi di emergenza , al fine di ottenere una consistente diminuzione dei consumi energetici .

L’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti e l’assessora alla scuola Anna Altini hanno dichiarato: “La manutenzione costante e programmata degli edifici scolastici rappresenta per questa Amministrazione comunale non solo una garanzia di sicurezza, ma anche una scelta strategica per conservare e allo stesso tempo innovare il nostro patrimonio pubblico. Intervenire regolarmente sulle scuole significa valorizzarle, renderle più efficienti e adeguarle alle esigenze contemporanee di studenti e personale.”