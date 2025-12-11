Cervia, scuole “Enrico Fermi” e “Giovanni Pascoli”: interventi straordinari nel 2026

I lavori straordinari che ammontano a 200 mila euro riguarderanno due interventi.Il primo è il risanamento delle facciate della scuola Fermi, mediante ripristino degli intonaci, delle cornici delle finestre e delle banchine, che si completerà con la tinteggiatura finale. Il secondo intervento riguarda la sostituzione dei sistemi di illuminazione della scuola Fermi e della scuola Pascoli, con nuovi sistemi a Led, compreso i sistemi di emergenza, al fine di ottenere una consistente diminuzione dei consumi energetici.Le opere verranno realizzate dalla ditta aggiudicataria dell’Accordo quadro per la manutenzione dei fabbricati comunali nel corso della prossima estate durante le vacanze scolastiche.