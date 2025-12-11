Cervia, scuole “Enrico Fermi” e “Giovanni Pascoli”: interventi straordinari nel 2026

Cervia
  • 11 dicembre 2025
La scuola “Enrico Fermi” di Pisignano
La scuola “Enrico Fermi” di Pisignano

La giunta comunale ha approvato una nuova serie di opere di manutenzione straordinaria che interesseranno due scuole primarie, la scuola Enrico Fermi di Pisignano e la scuola Giovanni Pascoli di Cervia.

200mila euro: ecco gli interventi

I lavori straordinari che ammontano a 200 mila euro riguarderanno due interventi.

Il primo è il risanamento delle facciate della scuola Fermi, mediante ripristino degli intonaci, delle cornici delle finestre e delle banchine, che si completerà con la tinteggiatura finale. Il secondo intervento riguarda la sostituzione dei sistemi di illuminazione della scuola Fermi e della scuola Pascoli, con nuovi sistemi a Led, compreso i sistemi di emergenza, al fine di ottenere una consistente diminuzione dei consumi energetici.

Le opere verranno realizzate dalla ditta aggiudicataria dell’Accordo quadro per la manutenzione dei fabbricati comunali nel corso della prossima estate durante le vacanze scolastiche.

Gli assessori Boschetti e Altini: “Una scelta per valorizzare le scuole”

L’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti e l’assessora alla scuola Anna Altini hanno dichiarato: “La manutenzione costante e programmata degli edifici scolastici rappresenta per questa Amministrazione comunale non solo una garanzia di sicurezza, ma anche una scelta strategica per conservare e allo stesso tempo innovare il nostro patrimonio pubblico. Intervenire regolarmente sulle scuole significa valorizzarle, renderle più efficienti e adeguarle alle esigenze contemporanee di studenti e personale.”

