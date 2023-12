Cervia, “la ex Farmografica chiude, la Mm si muove in totale spregio di istituzioni e sindacati”

Un appello congiunto per salvare la ex Farmografica. Lo hanno firmato il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il sindaco di Cervia Massimo Medri e il presidente della Provincia Michele De Pascale: “La Mm, multinazionale austriaca proprietaria dell’ex Farmografica impresa di Cervia del packaging, ha comunicato che la sede centrale di Vienna ha deciso unilateralmente di non rispettare gli impegni presi dai manager italiani e austriaci presenti alla riunione in prefettura il 14 dicembre e di avviare le procedure formali che porterebbero alla chiusura dello stabilimento e alla conseguente perdita dei posti di lavoro, mettendo in ulteriore difficoltà gli sforzi profusi dal territorio affinché vi possa essere il subentro di un altro imprenditore nello stabilimento cervese e per l’apertura di un tavolo nazionale volto ad ottenere in ogni caso gli indennizzi previsti dal Governo per l’alluvione. È una scelta senza precedenti nel nostro territorio di un’impresa multinazionale che dopo aver attuato una condotta da noi fortemente contestata di delocalizzazione delle produzioni, ora non rispetta nemmeno gli impegni presi dal management in sede di tavolo prefettizio. Questo in totale spregio e mancanza di rispetto per le istituzioni della Repubblica italiana e per le organizzazioni sindacali e senza alcun riguardo umano verso il centinaio di lavoratori e le loro famiglie, gettati nella preoccupazione per il futuro e nello sconforto. Nemmeno le festività natalizie hanno fatto desistere da questa azione unilaterale. Si è dunque resa necessaria una nuova immediata convocazione del tavolo prefettizio, a cui l’azienda questa volta si dovrà presentare con un management in grado di prendere impegni e rispettarli, perché coloro che hanno partecipato alle precedenti riunioni ora sono totalmente destituiti di qualsiasi credibilità. Diventa a questo punto necessario e urgente la convocazione del tavolo nazionale già richiesto dopo i precedenti incontri”.