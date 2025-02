Cervia, il rapper Djomi ricevuto in Comune

Il sindaco Mattia Missiroli e il presidente del consiglio comunale Samuele De Luca hanno incontrato Domenico Pini, il ventiduenne cantautore e rapper cervese, in arte Djomi. Djomi è stato protagonista di Area Sanremo all’Opening del Suzuki Stage del 75° Festival di Sanremo 2025. Ha partecipato con due inediti “Se mi guardi” e “Uhlala”, un originale remix di brani che hanno partecipato al Festival e un remix di “Beggin’”.

Nel 2024 è stato fra i vincitori di Area Sanremo e ha partecipato a X Factor. E’ stato vincitore del 65° Festival di Castrocaro nel 2023, del Calabria Fest Tutta Italiana 2023, finalista del Premio Lunezia, vincitore del Tour Music Fest 2022 (categoria rapper) e del contest Reel Talk 2021.

È abituato ai palchi importanti: ha aperto il concerto dei Nomadi in occasione della festa per i loro 60 anni di musica a Riccione e il concerto di Tormento all’Under Fest e il live di Davide Shorty assieme ad altri artisti all’ottava edizione di Under Fest (direzione artistica di Moder e Kenzie) e si è esibito al concerto del Primo Maggio a Roma nel 2021. Missiroli e Pini hanno espresso a Djomi gratitudine e riconoscenza per avere tenuto alto il nome di Cervia nel mondo dell’arte e della musica.