Cervia, il Governo: “ex Farmografica, i 92 dipendenti saranno tutelati”

Con il passaggio di proprietà dell’ex Farmografica di Cervia, saranno tutelati i 92 dipendenti. Lo sottolinea il sottosegretario al ministero del Lavoro Cluadio Durigon, rispondendo ieri in commissione alla Camera una interrogazione della parlamentare forlivese di Forza Italia Rosaria Tassinari. Lo scorso 14 dicembre, ricorda, si è svolto in Prefettura a Ravenna “un primo confronto tra le organizzazioni sindacali, l’attuale proprietà dello stabilimento e il gruppo Focaccia di Cervia, impresa locale disposta a rilevare la società”. Lì “è stata riscontrata la volontà di procedere nelle trattative per formalizzare in tempi brevi il passaggio di società, nel momento in cui verrà acquisito il consenso da parte della dirigenza della società austriaca Mayer-Melnhof Packaging”. Inoltre, la società proprietaria “si è impegnata a non dare corso alla procedura di licenziamento dei dipendenti e si è resa disponibile a garantire le retribuzioni per tutti i lavoratori coinvolti che, come assicurato, non cesseranno dalle loro mansioni fino al termine delle operazioni di passaggio”. La Regione Emilia-Romagna, conclude Durigon, ha partecipato al tavolo di confronto e condivide “gli obiettivi di salvaguardia dell’occupazione e mantenimento del sito produttivo”. Da parte del ministero c’è “il massimo impegno” sullo sviluppo della vicenda per “trovare ogni possibile soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali”