Cervia, Ex Farmografica e la battaglia di Natale per il lavoro, Focaccia ai dipendenti: «Non mollate, questa partita la vinciamo assieme»

«C’è stupore per la decisione che ci è stata comunicata e mi rendo conto anche di quanto una notizia simile colpisca quei lavoratori, nei giorni precedenti al Natale. Dico loro di non deprimersi, questa partita la portiamo a casa, assieme». Riccardo Focaccia, amministratore delegato del Focaccia Group, ne è convinto. La reazione inaspettata del board centrale di M&M Group è destinata ad essere rivista: «E’ così irrazionale che non la penso mossa dalla malafede. Credo dipenda dalle contraddizioni che un mastodonte multinazionale porta in sé. Secondo me non hanno avuto modo di incontrarsi per avallare la decisione presa da chi era al tavolo di trattativa, qui in Italia. E quindi sono restati allo step precedente, confermando i licenziamenti». L’imprenditore romagnolo, che nei giorni scorsi è uscito allo scoperto comunicando l’intenzione della propria azienda a rilevare la M&M Packaging, quella che tutti a Cervia conoscono ancora come Ex Farmografica, pensa che passate le feste, quando si muoveranno i passi già previsti per portare avanti l’affare con gli austriaci, la situazione sia destinata a cambiare: «E’ confermato che a metà gennaio ci incontreremo per portare avanti la trattativa e per effettuare la due diligence (l’indagine economica con la quale vengono raccolte informazioni su un’impresa, ndr). Dal mio punto di vista - prosegue Focaccia -, chiudere alla prospettiva di ammortizzatori sociali e dirigersi immediatamente verso un licenziamento collettivo non ha senso. Onestamente però, essendo abituato a trattare con delle multinazionali, non sono nemmeno così sbalordito. Sono illogicità che grandi gruppi, spesso, portano con sé in alcuni step della trattativa». L’imprenditore romagnolo è anche convinto che «gli austriaci abbiano sottovalutato la reazione mediatica che una decisione del genere, presa in questa fase, porta con sé». E non tarda a precisare, altresì, che lui è interessato «alle competenze di quei lavoratori. Non ci sono più macchinari da acquisire. I contratti, in un comparto che è in rapido mutamento come quello del packaging, non sono l’asset più importante. E il capannone è in affitto». Sono i motivi che inducono Riccardo Focaccia a pensare che «sia loro interesse ritornare sui loro passi e approfondire la trattativa. Noi li teniamo sotto osservazione da giugno e i primi ragionamenti economici si sono effettuati a ottobre. In novembre, a crisi conclamata, ci siamo fatti avanti coinvolgendo anche le istituzioni - prosegue il riferimento manageriale della azienda cervese -. Siamo convinti che, nel business di oggi, sia necessario diversificare e avere grande flessibilità nel poter offrire, in termini di prodotto, ciò che il mercato richiede». Di qui le acquisizioni che hanno caratterizzato Focaccia Group nell’ultimo anno e mezzo: «Dopo esserci aggiudicati la Mobitecno, che ci ha portati a diventare dei protagonisti nel mercato dei veicoli sanitari, è giunta quest’anno l’acquisizione di Nuova Carrozzeria Torinese, la ex fabbrica Lancia e Abarth a Chivasso. Abbiamo raddoppiato il fatturato - conclude Focaccia - e non vogliamo fermarci qui, coinvolgendo in primis i nostri lavoratori».