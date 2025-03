Cervia e la truffa da 15 milioni scoperta dalla Finanza. Il sindaco: “Grazie per il vostro lavoro”

Una operazione con sequestri da 1,6 milioni di euro nel segno di fatture inesistenti e falsi contratti in hotel. Il sindaco Mattia Missiroli in una nota ha ringraziato la Guardia di Finanza di Cervia: “A nome personale e dell’Amministrazione comunale esprimo un plauso alla Tenenza di Finanza di Cervia per la brillante operazione che, mediante il sistematico ricorso all’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre quindici milioni di euro, realizzava di fatto una fraudolenta e abusiva somministrazione di manodopera. Un’indagine particolarmente laboriosa e complessa, che attraverso penetranti accertamenti patrimoniali finalizzati a ricostruire la destinazione del profitto conseguito dagli indagati ha permesso di aggredire beni mobili e immobili ubicati in varie località italiane, compresi alcuni nel nostro territorio”.

“Questo è un ulteriore risultato - continua Missiroli - che testimonia l’importante lavoro di contrasto all’illegalità e l’impegno continuo e costante della Guardia di Finanza, finalizzato a garantire il regolare funzionamento dei meccanismi di libera concorrenza. Colgo l’occasione per esprimere al Comandante Luogotenente C.S. Marco Bascetta, a tutto il personale della Tenenza di Cervia, nonché a tutta la Guardia di Finanza un particolare ringraziamento per il lavoro svolto, al fine di garantire l’ordine pubblico, la legalità, la sicurezza e la tutela delle persone. I cittadini ricambiano il vostro operato con rispetto, considerazione e ammirazione. Il lavoro sinergico fra Forze dell’Ordine e Istituzioni, infonde fiducia e tranquillità sociale”.