Cervia, dal primo dicembre a Pisignano il presepe dell’associazione “Francesca Fontana”

Anche quest’anno, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana a Pisignano di Cervia, di fronte alla scuola primaria “E. Fermi“ nell’area verde antistante il parcheggio “Secondo Fusignani” è stato realizzato un presepe che sarà inaugurato alla presenza di soci, bambini, genitori, presidente e volontari dell’associazione culturale “la Pantofla” di Cervia, il parroco di Pisignano e il presidente del Consiglio di Zona, lunedì 1 dicembre 2025 alle ore 16,20 circa.

Grazie alla presenza dei componenti del gruppo “i Trapozal” sarà tenuta viva l’atmosfera natalizia con alcune canzoni della tradizione sia in italiano che il dialetto romagnolo. Inoltre come da tradizione il mitico Luigi Padoan per gli amici “Gigi” consegnerà, anche quest’anno l’ancora, realizzata da un pezzo di vecchio legno di mare, che è sarà apposta di fianco a quelle realizzate nel tempo.

L’ancora è qualcosa di inamovibile attaccata al suolo in maniera salda: proprio per questo può essere associata, alla speranza, all’amore e all’amicizia. Simbolo della fermezza e della fede in Cristo.

Ora veniamo alla novità di quest’anno che auspichiamo sia apprezzata, perché molto bella, da tutti coloro che si fermeranno a visitarla. L’associazione ha messo a disposizione delle statue che rappresentano la natività di oltre un metro di altezza, in resina speciale e soprattutto di ottima qualità e ben rifinite.

Il presepe sarà formato dalla natività da Maria e Giuseppe con Gesù Bambino, il bue e l’asinello; il pastore con la pecora, i tre Re Magi e l’Arcangelo Gabriele. Il tutto adagiato all’interno della stalla 2x3 metri, sulla paglia, con un novo sfondo che dà profondità e valore alla capanna curata nei particolari dalla bravissima Irene Baldi che ringraziamo.

La musica di sottofondo che ripropone brani della tradizione accompagnerà la visita.

Il presepe rimarrà fino alla domenica 11 gennaio 2026.-

