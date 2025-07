Cervia, controlli antimovida: identificate 211 persone

CERVIA. Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato nelle località di Cervia e Milano Marittima. Durante la serata di sabato, è stato eseguito un servizio di alto impatto, così come deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha visto l’impiego anche di equipaggi della Polizia Ferroviaria, Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga, Polizia Locale ed il concorso dell’Arma Carabinieri.

L’attività, in prima battuta si è concentrata ai luoghi di arrivo in riviera, quali la Stazione ferroviaria di Cervia, e ha portato all’identificazione di ben 211 persone.

Tra queste, due soggetti sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanza stupefacente perché detenevano una modica quantità di hashish per un totale di quasi 5 grammi; nel contesto dei controlli è stato rinvenuto nei pressi della stazione un panetto della medesima sostanza stupefacente del peso di 31,5 grammi, probabilmente gettato da ignoti alla vista degli operatori di Polizia.