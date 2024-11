Giovedì 5 dicembre appuntamento con il calcio e la solidarietà allo Stadio dei Pini di Milano Marittima. Alle 20 andrà in scena una partita di beneficenza tra il Cesena Legends (la selezione di vecchie glorie bianconere) e una squadra formata dalle amministrazioni comunali di Cesena e Cervia, con in campo i due sindaci Enzo Lattuca e Mattia Missiroli (ex difensore del Cervia ai tempi di “Campioni” su Italia Uno).