Alluvione. Le saline di Cervia nella nuova ordinanza di Figliuolo

Nuova ordinanza del commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Romagna Francesco Paolo Figliuolo. L’atto, come informa la struttura commissariale, “ha reso disponibili oggi oltre 34,2 milioni di euro per provvedere al ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico, delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell’ecosistema della salina di Cervia”. Il piano, precisa ancora l’amministrazione del commissario, deve “presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e potrà essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse”