Cervia, minuto di silenzio il 16 ai funerali del 25enne ucciso in bici

CERVIA. Cervia si ferma in memoria di Stefano Baldisserra. In occasione dei funerali del 25enne investito e ucciso all'alba di domenica che si svolgeranno venerdì 16 agosto alle 15.30 in duomo, "l'Amministrazione comunale chiede di osservare un minuto di silenzio".