Saline di Cervia, Bonaccini annuncia: “In arrivo dai 3 ai 5 milioni per la ripartenza”

Nell’ultima giornata dell’evento “Sapori di Sale” il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato che saranno stanziati i fondi necessari per il ripristino delle Saline dai 3 ai 5 milioni di euro.

“Le saline sono un patrimonio di comunità – ha dichiarato Stefano Bonaccini – e lo sono per tutti, per l’intero Paese, non solo per Cervia. Lo sono per la produzione di un sale eccellente, perché sono un ecosistema, perché sono un luogo che attira turisti, appassionati di ambiente e di turismo slow. E’ assolutamente un patrimonio da recuperare. Si è deciso in accordo col generale Figliuolo di inserire le Saline nell’elenco delle ‘opere di urgenza’ e abbiamo stabilito di stanziare la somma necessaria per il ripristino, una somma che va dai 3 ai 5 milioni di euro e che sarà disponibile già dalle prossime settimane. Inoltre ho invitato il generale Figliuolo a visitare le saline e prossimamente verrà a Cervia. La buona notizia dunque è che ci saranno le risorse per il recupero di questo patrimonio”.