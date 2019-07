Cervia, liberati nel parco delle saline 20 fenicotteri rosa

CERVIA. Sono tornati in libertà oggi, nel Parco della Salina di Cervia, i 20 fenicotteri rosa messi in salvo dalla Polizia Provinciale di Modena e curati dai volontari dell’associazione “Il Pettirosso” .

Hanno potuto assistere al momento, davvero emozionante, circa 200 fra personalità e turisti, che sono stati accompagnati in salina dalle guide ambientali del Centro Visite della Salina di Cervia.

“L’insegnamento che ci deriva da questo momento è veramente prezioso – sottolinea Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia – i 20 fenicotteri rosa, appena liberati si sono subito orientanti in natura e si sono uniti, spontaneamente alla colonia di fenicotteri ormai stanziale nella Salina di Cervia. Ancora una volta la natura ci sorprende”.

La Salina di Cervia, che è porta sud del Parco del Delta del Po, è da anni un’oasi di ripopolamento animale, fra i più belli e curati a livello nazionale. “Per noi – conclude il presidente Pomicetti - la natura è molto importante, tanto che il Parco della Salina di Cervia esiste, certo, anche per promuovere l’identità della città e per produrre il pregiato Sale Dolce, ma principalmente per mantenere inalterato l’ecosistema ambientale.

Ambiente che, evidentemente, in questi anni è migliorato, al punto da ospitare moltissime specie animali, compresi i fenicotteri rosa, tanto amati da tutti noi”.