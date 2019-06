Cervia, infortunio in un autolavaggio: 30enne perde un braccio

Il cliente aveva appena parcheggiato la sua auto sopra i rulli, pronta per far partire le spazzole che gli avrebbero dovuto lavare il mezzo all’interno del Self 24 H, non lontano dalla rotonda delle Saline. Ma una volta sceso dall’auto ha iniziato a sentire delle urla strazianti. È un gravissimo incidente sul lavoro quello avvenuto ieri mattina intorno alle 10.30, dove un giovane 30enne originario del Senegal ma residente a Castiglione di Cervia ha perso completamente un braccio.

Al momento su come sia potuto accadere l’infortunio è ancora tutto poco chiaro, perché solo quando il giovane dipendente verrà dimesso dall’ospedale di Cesena nel quale è ricoverato si potrà capire esattamente la dinamica.

Ma stando a quanto ricostruito dagli uomini della medicina del lavoro di Ravenna, sembra che come ogni mattina il 30enne stesse lavorando nell’autolavaggio dove è regolarmente assunto. Dopo aver posizionato l’auto sopra i rulli, però, qualcosa deve essere andato storto, perché il titolare dell’auto ha riferito agli inquirenti di aver sentito delle grida e di aver visto il 30 enne con la mano e parte del braccio incastrata dentro i rulli a terra. A quel punto l’uomo ha subito avvertito il titolare dell’autolavaggio che, dopo aver spinto il tasto di emergenza che manda in blocco il macchinario, a sua volta ha chiamato il 118. Trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena, il ragazzo è stato immediatamente ricoverato, ma purtroppo i medici ormai non potevano più fare nulla per salvargli l’arto e, visti i gravi traumi subiti, sono stati costretti ad amputargli l’intero braccio.

Dell’episodio è stato informato anche il pm di turno Vincenzo Bartolozzi, che ha disposto l’immediato sequestro dell’intero autolavaggio, al fine di poter consentire tutte le indagini del caso. Sequestro che è stato operato dai carabinieri di Cervia.