Cervia, il fenicottero in spiaggia scortato dai vigili

Un fenicottero “scortato” dai vigili sulla spiaggia. Un grande onore per l’animale - un esemplare giovane che probabilmente si era perso -, suggerito però non certo dalla fama che si sono saputi conquistare i suoi predecessori in tutti questi anni. La sensibilità della Polizia municipale, infatti, ha evitato che la curiosità dei presenti lo soffocasse - dopo avere sconfinato in un luogo non proprio adatto alle sue caratteristiche, di amante della tranquillità.

Fra lo stupore generale, quindi, i bagnanti si sono accodati alla Polizia municipale seguendolo passo dopo passo - e venendo tenuti a bada. «I fenicotteri sono animali piuttosto timidi - si legge sulla pagina Fb del Comune -, e facilmente stressabili. Per questo la Pm ne ha dovuto scortare uno, mantenendo a distanza la gente.

Se vi capita di vederne in spiaggia, allontanatevi e invitate le altre persone a fare altrettanto. Riprenderanno il volo non appena si saranno riposati. Solo se notate un animale sofferente, avvisate la Polizia locale».

La nuvola rosa ha ormai invaso le saline, dove trova il cibo di cui va ghiotta: l’artemia salina. Si calcola che gli esemplari presenti nell’area umida, raggiungano il numero considerevole di cinquemila. Qui trovano come detto le condizioni ideali per pasturare, ma non per nidificare, operazione che svolgono invece nelle valli di Comacchio.

«Per fare le foto ai fenicotteri - specifica il Comune -, è meglio andare al Centro visite della salina. E’ normale che in spiaggia il suo arrivo susciti curiosità, e non tutti sanno come comportarsi. Ecco perché abbiamo voluto fornire queste indicazioni». Ad un certo punto, infatti, la frenesia di poterlo fotografare aveva provocato una vera e propria ressa intorno al pennuto. Nemmeno il tempo di riposarsi, che già veniva postato sui social.