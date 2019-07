Cervia, bufera per il figlio di Salvini su moto d'acqua della polizia

MILANO MARITTIMA. Un giro in moto d’acqua in mare a Milano Marittima sta scatenando uno tsunami politico. Perché il mezzo utilizzato è quello della polizia e il ragazzo trasportato non è un bambino qualunque ma il figlio 16enne del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Una scena ripresa dal giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio più volte invitato ad allontanarsi - secondo quanto riporta il sito Repubblica.it - e a non inquadrare quanto stava accadendo da parte di due persone che prima si qualificano come appartenenti alle forze dell’ordine poi cambiano versione. Sull’accaduto, come scrive sempre Repubblica.it e come confermato al Corriere Romagna, sono in corso accertamenti da parte della Questura di Ravenna che ha avviato verifiche per capire esattamente cosa sia successo e la dinamica dei fatti relativamente a un uso improprio dei mezzi dell’Amministrazione.

