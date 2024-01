Cervia, bagnino ristruttura il bagno, lo accusano di discarica abusiva e arriva la multa

Lo considera un eccesso di zelo, e soprattutto non si spiega «come mai un’azione compiuta da ogni bagnino durante una ristrutturazione sia risultata, per me, il presupposto per una denuncia penale per aver creato una discarica abusiva». Mancano quattro giorni a Natale e un operatore di Pinarella sta portando avanti un cantiere in quello che è lo stabilimento che ha in concessione e che ha dato in gestione a dei ristoratori: «Ritengo non si sia in molti, in questa fase, ad investire in riqualificazioni. Tutti bloccati dalla Bolkestein, in attesa delle gare in evidenza pubblica del prossimo anno. Io invece la vedo diversamente». L’operatore del Cervese ritiene, infatti, che «la maniera migliore per ottenere un vantaggio competitivo nel momento in cui sarà necessario presentare il proprio dossier con cui andare a gara è il poter vantare la capacità – rileva l’imprenditore - di aver saputo raggiungere standard virtuosi, soprattutto nell’accesso alla struttura per i turisti disabili, eliminando le barriere architettoniche e garantendo loro servizi igienici e docce calde fruibili da chi è in carrozzina».

E’ uno dei motivi che ha indotto il proprietario della struttura a chiedere, già tre anni fa, una concessione edilizia che «sarà valida fino ad aprile 2024, perché oltre al miglioramento degli accessi e l’eliminazione delle barriere architettoniche, che ha compreso anche la costruzione ex novo di ulteriori servizi igienici, ho pensato di rifare le fognature e altri interventi di tipo estetico e di riqualificazione dei materiali».

Le lavorazioni, comunque, stavano volgendo al termine e «il 21 di dicembre ero presente in cantiere, consapevole che in quei giorni e subito dopo Natale avrei accolto il professionista che avrebbe battuto le autobloccanti per il vialetto».

L’ultima operazione che può, pertanto, creare qualche maceria. E’ in quella giornata che il bagnino di Pinarella riceve una visita inattesa: «In quel venerdì, che iniziava il weekend natalizio, la Guardia Costiera mi raggiunge nello stabilimento balneare. Prendono visione delle autorizzazioni ed è tutto regolare, finché non mi chiedono conto delle macerie, che erano ammonticchiate alle spalle dello stabilimento, sul bordo dello stradello. Peraltro, mai come in questa fase pieno di buche e pozzanghere».

L’imprenditore precisa che «è una prassi attuata da tutti coloro i quali hanno compiuto ristrutturazioni nei bagni del Cervese. Parlandone con altri operatori, infatti, si sono detti sbigottiti. Sono consapevole che si tratti di una striscia di terreno demaniale, ma era tutto predisposto affinché il giorno dopo Santo Stefano fosse portato tutto via».

Il personale della Guardia Costiera però non la vede così e «mi hanno concesso fino alla mattina dopo per asportare le macerie, ma si sarebbe trattato del sabato dell’ante-vigilia e per me era impossibile trovare qualcuno disponibile a svolgere la mansione. Speravo mi concedessero fino al 27, invece non è stato possibile e purtroppo, però, solo dodici giorni prima era divenuta vigente la legge per cui, anche una fattispecie simile venga ricompresa fra i reati penali».

La situazione, quindi, per il proprietario della concessione balneare a Pinarella si fa intricata: «Sul posto sono giunti poi, nei giorni successivi, la polizia locale, per prendere in carico la custodia della cosiddetta discarica, e Arpae, che non ha rilevato presenza di rifiuti pericolosi. Personalmente, mi sento vessato e penso che nessun operatore, agendo come me, avrebbe immaginato conseguenze simili».